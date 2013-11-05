BM: Suriyelilerin yüzde 40'ı yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler, Suriye'de 9,3 milyon kişinin dış yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı. Bu rakam Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geliyor.

Birleşmiş Milletler insani yardım sorumlusu Valerie Amos, Suriye'de durumun hızla kötüleştiğini söyledi.

Örgüt Eylül ayında 6,8 milyon kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Bu süre içinde yardıma gereksinim duyan Suriyelilere 2,6 milyon kişi daha katıldı.

'Güvenlik Konseyi harekete geçmeli'

Amos, insani yardım görevlilerine bölgeye erişim izni verilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin hem Suriye rejimi hem de isyancılar nezdinde siyasi ağırlığını kullanması gerektiğini söyledi.

Dış yardıma ihtiyaç duyanların yarısından fazlası savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan ve halen Suriye'de olan kişiler. Savaş nedeniyle ülke içinde yer değiştiren kişilerin sayısı 6,5 milyona ulaştı.

BM Güvenlik Konseyi geçen ay Suriye'de insani krizin hızla derinleşmesinden kaygı duyduğunu belirtmiş ve yardım ekiplerine derhal erişim izni verilmesini talep etmişti. Bu açıklama Suriye'de kimyasal silahların imhasını öngören karar tasarısının onaylanmasından sonra yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre yardıma ihtiyaç duyanların sayısı Eylül ayındakine kıyasla yüzde 30 artarak 9,3 milyona çıktı. Suriye'nin nüfusu 23 milyon. Yardım örgütleri, Suriye hükümetinin ülkede faaliyet gösteren yabancı grupların sayısını azaltmak amacıyla vizeleri sınırlandırdığını söylüyor.

Ürdün gibi komşu ülkeler, Suriye'den mülteci akınıyla artık baş edecek güçleri kalmadığını vurguluyor.

Birleşmiş Milletler'e göre savaş nedeniyle Mart 2011'den bu yana 2,8 milyon kişi Suriye'yi terk etti.

Bu kişilerin çoğu, Lübnan, Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır'a sığındı.

Suriye'deki savaşta şimdiye kadar 100 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.