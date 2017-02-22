BM: Suriyelilerin yaşamı yardımlara bağlı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Perşembe günü Cenevre'de düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmeleri öncesi Suriye halkının içinde bulunduğu ağır koşullara dikkat çekti.

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Ertharin Cousin, Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte iç savaşın altıncı yılında halkın acı çekmeye devam ettiğini kaydetti. "Suriye'nin bölgede bir zamanlar en önemli tarım ülkesi olduğuna” dikkat çeken Cousin, her geçen yıl tarımcılığın yüzde 50 azaldığını ifade etti.

Suriye'de halkın büyük çoğunluğunun yardımlara bağımlı yaşadığını kaydeden Cousin, 700 bin kişinin Dünya Gıda Programı'nın düzenli ulaşamadığı işgal altındaki bölgelerde yaşadıklarını belirtti.

"Nijerya, Güney Sudan ve Yemen'de durum kaygı verici”

WFP İcra Direktörü Cousin, Suriye'nin yanı sıra Nijerya, Güney Sudan ve Yemen'deki mevcut koşulların da kaygı verici olduğunu, milyonlarca kişiye gıda yardımlarının mümkün olmadığını belirtti. Cousin, "Sadece Nijerya'da gıda yardımı yapma garantisi bulunmayan üç milyon kişi bulunuyor” diyerek radikal İslamcı Boko Haram örgütünün ülkede hala bazı bölgelerde kontrolü elinde tuttuğunu ifade etti.

Cousin, Yemen'de ise "Altı milyon insanın beslenmesini sağlamak zorunda olduklarını” ancak ihtiyacın yüzde 35'ini sağlayabildiklerini belirtti. WFP yetkilisi, " Bu nedenle günlük yiyecek payının ancak yüzde 15'ini sunabiliyoruz” diyerek, beş yaş altındaki çocuklara ise mümkün olduğunca günlük tam öğünleri vermeye çalıştıklarını vurguladı.

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Ertharin Cousin, programın finansal durumunda da bir takım aksaklıklar olduğunu belirtti. Geçen yıl WFP'in ayırabileceği paranın daha fazla olduğunu ancak buna rağmen gıda yardımı yapabilmek için ihtiyaç duyulan paranın yarısına sahip olduklarını belirtti.

Dünya Gıda Programına bağış yapanların belirli bölgeler için bağış yaptıklarına değinen Cousin, "Suriye için ijtiyaç karşılanabilirken, Yemen ya da Haiti için bunun mümkün olmadığını” kaydetti. BM yetkilisi, "Bazı çocukları doyurabiliyoruz, bazılarını ise doyuramıyoruz” şeklinde konuştu.

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