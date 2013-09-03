Angelina Jolie: Dünya Suriye'de trajik olarak ayrıştı

Birleşmiş Milletler, iki milyonu aşkın Suriyelinin mülteci konumunda olduğunu, son üç ayda evlerini terk etmek zorunda kalanların yarım milyona ulaştığını duyurdu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 700 bini aşkın Suriye vatandaşının Lübnan'a kaçtığını belirtirken dünyada en fazla insanın göç etmek zorunda kaldığı yerin de Suriye olduğuna dikkat çekti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, BBC'ye yaptığı açıklamada mülteci sayısının 2013 sonuna dek 3 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini belirtti. Birleşmiş Milletler'in 2012 verilerine göre Suriye'de 21,1 milyon kişi yaşıyor. Birleşmiş Milletler Suriye'den kaçanların yarısını çocukların oluşturduğunu kaydediyor.

Bu çocukların dörtte üçü de tıklayın 11 yaşın altında. Suriyeli çocukların çoğu Lübnan, Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır'a göç etmiş durumda. Son zamanlarda giderek artan sayıda Suriyeli'nin de Kuzey Afrika ve Avrupa'ya kaçtığı gözleniyor.

Suriyeli mülteci çocukların sadece 118 bini bir şekilde eğitimini sürdürebilmekte.

Bu çocukların ancak beşte birine psikolojik yardım sağlanabiliyor. Son 20 yılın en büyük mülteci krizlerinden birinin yaşandığını söyleyen BM, 1994'teki Ruanda soykırımından bu yana bu sayıda insanın göç ettiğine tanık olunmadığını vurguluyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a karşı direnişin başladığı 2011 yılının Mart ayından bu yana 100 bini aşkın kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

BMMYK Özel Temsilcisi Angelina Jolie ise şu sözleri sarf etti;

Dünyanın Suriye'deki krizin sona erdirilmesi konusunda trajik olarak ayrıştığını söyledi.

Hollywoodlu yıldız Jolie, "Durum kötüleşmeye devam ederse, sığınmacıların sayısı artacak ve bu durum bazı komşu ülkeleri çökme noktasına getirebilir" dedi.

BM verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibariyle Irak 168 bin, Mısır 110 bin, Ürdün 515 bin, Lübnan 716 bin ve Türkiye 460 bin Suriyeli sığınmacıyı misafir ediyor.

BM'nin açıklamasında her gün 5 bin Suriyelinin ülkelerini terk ettiği de hatırlatıldı.