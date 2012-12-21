BM: Suriye'deki savaş Alevi-Sünni çatışmasına döndü

Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'yle ilgili yayınlanan son raporda, yaşanan savaşın 'açık bir biçimde mezhep çatışmasına dönüştüğü' uyarısı yapılırken savaş durumunun Suriye toplumunun tüm kesimlerini tehdit ettiği belirtildi. Raporda hem devlet hem de isyancıların sivilleri hedef aldığı ifade edildi.

BM Suriye Araştırma Komisyonu'nun söz konusu raporu, bizzat Suriye'ye giderek araştırma yapan gözlemciler tarafından hazırlandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, raporda yeni kurulan silahlı İslamcı grupların Özgür Suriye Ordusu'ndan git gide daha fazla bağımsız hareket ettiği uyarısı da yapıldı. El Nusra Cephesi'nin de bunların arasında yer aldığı belirtilirken yabancı ülkelerden gelen İslamcı militanların Halep dahil birçok kentte faaliyet gösterdiği ifade edildi. Sivillerin çatışan taraflardan her ikisi tarafından da hedef alındığının belirtildiği raporda ikinci yılının sonuna yaklaşan savaş sürecinin açık olarak bir mezhep çatışmasına dönüştüğü belirtildi ve Sünni toplumu ile Şii toplumu arasında artan gerilime vurgu yapıldı.

"Tüm toplumlar ülke dışına gitmeye zorlanmak veya ülke içinde öldürülmek riskiyle karşı karşıya" yorumunun yapıldığı raporda müzkarenin her zamankinden önemli bir hal aldığı belirtiliyor. BM yetkilileri; Ermeniler, Kürtler, Hristiyanlar, Dürziler, Filistinliler ve Türkmenler gibi azınlık gruplarının da savaşın içine çekildiğini ve bu kesimlerin çatışan taraflardan birini seçmeye zorlandığını ifade ediyor. Bununla birlikte en keskin mezhepsel çatışmaların Aleviler’le Sünniler arasında olduğu belirtiliyor.

Komisyon üyeleri "Hükümet karşıtı grupların Aleviler’e saldırdığına dair güvenilir belgeler edindiklerini" belirtiyor. Görüşülen bir Şii savaşçının da bölgedeki tüm Sünniler’i öldüreceklerini söylediği aktarılıyor