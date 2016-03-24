BM: Suriye’deki ateşkes 3 bin kişinin hayatını kurtardı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, Suriye’deki ateşkesin, en az 3 bin kişinin hayatını kurtardığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Cenevre’deki görüşmelere katılan tüm tarafların, Suriye’deki politik geçiş sürecinin seçimler ve yeni anayasanın yazımı konusunda belirleyici olduğunu kabul ettiklerini söyleyen De Mistura, 5 yıllık savaştan etkilenen taraflara tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmelerin 9 Nisan’da başlamasını hedeflediğini ve bazı tarafların seçimlerden bir gün sonra, 14 Nisan’da görüşmelere katılabileceğini belirten De Mistura, “Görüşmelerin gelecek etabının, prensipler üzerinde odaklanmamasını umuyorum. Onları konuşarak da önemli işler yaptık ama artık politik geçişe odaklanmalıyız” dedi.

Suriyeli Kürtlerin görüşmelerde bulunmasının gereklilik olduğunu ifade eden BM Temsilcisi, “Suriye Kürtleri Suriyelidir, yani onların da mümkün olduğunca kapsamlı şekilde katılımından emin olmalıyız” diye konuştu. Temsilci, PYD’nin Cenevre görüşmelerine katılımı konusunda rehberlik etmesi için BMGK’nın yönlendirmelerini beklediğini ifade etti.