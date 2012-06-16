BM: Suriye'de şiddetin artması hayal kırıklığı

Suriye'de görev yapan BM gözlemcileri ülkedeki durumun daha kötüye gittiğini belirtiyor. Heyet başkanı General Mood yaptığı açıklamada 'şiddetin artması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını’ söyledi.

Tüm uluslararası baskılara rağmen Suriye’den kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Ülkede incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler gözlemcilerine göre ‘durum daha kötüye gidiyor.’

Gözlemci heyetinin başkanı General Robert Mood, yaptığı açıklamada ,'şiddetin artması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını’ söyledi.

Esad ve muhaliflerin barış konusunda isteksiz olduklarını kaydeden Mood, “Çok sayıda kentte süren çatışmalardan en çok etkilenenler siviller oluyor. Ben dahil, tüm gözlemciler son günlerde ülkedeki durumun daha kötüleşmiş olması ve şiddetin artması nedeniyle hayal kırıklığına uğramış haldeyiz” diye konuştu.



'Gözlemci bulunamayacak'



General ayrıca ülkedeki şiddetin gün geçtikçe arttığını ve bu nedenle yakında Suriye’ye gözlemci göndermek isteyen ülke bulmakta zorlanılabileceğini dile getirdi.



Rusya'dan Suriye'ye asker



Öte yandan Suriye ile ilgili okyanus ötesinden çarpıcı bir iddia geldi.

Amerikan TV kanalı NBC’nin Amerikan askeri yetkiliye dayandırdığı haberde Rus askerlerini taşıyan bir geminin Suriye’ye gönderildiği bildirildi.

Haberde askerlerin Rusya’ya ait askeri üssü korumak için bölgeye gönderildiği kaydedildi.



G-20’de gündem Suriye



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, haftabaşı Meksika'da yapılacak G- 20 toplantısı sırasında Obama ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in biraraya geleceğini ve iki liderin Suriye konusundaki görüş farklılıklarını masaya yatıracağını söyledi.