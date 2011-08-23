T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: Suriye'de ölü sayısı 2 bin 200'e ulaştı

Birleşmiş Milletler'in insan hakları sorumlusu Navi Pillay, Suriye'de Mart ayında başlayan...

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - Birleşmiş Milletler'in insan hakları sorumlusu Navi Pillay, Suriye'de Mart ayında başlayan protesto eylemlerinde şimdiye kadar 2,200 kişinin öldüğünü açıkladı. Pillay'a göre, bu rakam, Ramazan'ın başlangıcından bu yana öldürülen 350 kişiyi de kapsıyor.

This image taken from amateur video made available Tuesday Aug. 17, 2011 purports to show armored vehicles and troops as they take up positions in Latakia, Syria on Monday. Activists say 15 people died in shootings across Syria Monday including at least five in the coastal city of Latakia where military operations where in their fourth day. Residents report hearing heavy machine gun fire in several districts Tuesday including the impoverished al-Ramel and al-Shaab areas.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın askeri operasyonları durdurma sözünü tutmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Humus'ta Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler'den bir heyetin kente geldiğini öğrendikten sonra seslerini duyurmak üzere eylem yapan kalabalığın üzerine ateş açılması sonucu en az dört kişinin öldüğü bildirildi. Beşar Esad Pazar günü Suriye devlet televizyonuna aylardır süren muhalif gösterilere karşın, hükümetinin düşme tehlikesi yaşamadığını söylemiş, dış askeri müdahalenin başarısızlıkla sonuçlanacağını savunmuştu.


'Aşırı güç'

Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin olağanüstü toplantısının açılışında konuşan Navi Pillay, "Devam etmekte olan ihlallerin boyutu ve barışçıl protestoculara yönelik acımasız saldırılar, dikkatlerinizi sürekli bu ülkenin üzerinde tutmanızı gerektiriyor. Ordu ve güvenlik güçleri, protestoları yatıştırmak ve farklı kentlerde hakimiyeti sağlamak için aşırı oranda güç kullanmaya devam ediyor." dedi.

İnsan Hakları Konseyi'nin toplantısı, Suriye güvenlik güçlerinin savaş suçları kapsamına girecek ağır insan hakları ihlallerinde bulunduğu yolundaki bir raporun yayımlanmasından sonra yapılıyor. 47 ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantılarda "ayrım gözetmeksizin süren saldırıları" kınayan ve tüm şiddet eylemlerine son verilmesi çağrısında bulunan bir karar tasarısı üzerinde çalışılıyor. Konsey'in kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24