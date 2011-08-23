BM: Suriye'de ölü sayısı 2 bin 200'e ulaştı

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'Aşırı güç'



BBC Türkçe'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın askeri operasyonları durdurma sözünü tutmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.Humus'ta Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler'den bir heyetin kente geldiğini öğrendikten sonra seslerini duyurmak üzere eylem yapan kalabalığın üzerine ateş açılması sonucu en az dört kişinin öldüğü bildirildi. Beşar Esad Pazar günü Suriye devlet televizyonuna aylardır süren muhalif gösterilere karşın, hükümetinin düşme tehlikesi yaşamadığını söylemiş, dış askeri müdahalenin başarısızlıkla sonuçlanacağını savunmuştu.Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin olağanüstü toplantısının açılışında konuşan Navi Pillay, "Devam etmekte olan ihlallerin boyutu ve barışçıl protestoculara yönelik acımasız saldırılar, dikkatlerinizi sürekli bu ülkenin üzerinde tutmanızı gerektiriyor. Ordu ve güvenlik güçleri, protestoları yatıştırmak ve farklı kentlerde hakimiyeti sağlamak için aşırı oranda güç kullanmaya devam ediyor." dedi.İnsan Hakları Konseyi'nin toplantısı, Suriye güvenlik güçlerinin savaş suçları kapsamına girecek ağır insan hakları ihlallerinde bulunduğu yolundaki bir raporun yayımlanmasından sonra yapılıyor. 47 ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantılarda "ayrım gözetmeksizin süren saldırıları" kınayan ve tüm şiddet eylemlerine son verilmesi çağrısında bulunan bir karar tasarısı üzerinde çalışılıyor. Konsey'in kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor.