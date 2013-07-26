BM: Suriye'de ölü sayısı 100 bini aştı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban-Ki Moon Suriye'deki çatışmalarda şu ana dek 100 binden fazla kişinin öldüğünü söyledi.

BM'nin bu son tahmini, örgütün geçen ay duyurduğu tahminden yedi bin kişi daha fazla.

Genel Sekreter, BM Genel Merkezi'nde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'yle ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Kerry de, Ban da soruna acilen bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini vurgularken, Ban yeni bir barış konferansı toplanması çağrısında bulundu.

BM, bazı ölümlerin bildirilmemesi nedeniyle tahminlerinin bilançoyu tam olarak yansıtmayabileğini belirtiyordu.

Çatışmalar nedeniyle 1,7 milyon Suriyeli'nin de komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldığı kaydediliyor.

BM'nin duyurusu, başkent Şam'da yedi kişinin bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda öldüğü haberini izliyor.

Suriye resmi medyası, saldırının çok sayıda Hristiyan ve Dürzi'nin yaşadığı Jaramana mahallesinde meydana geldiğini duyurdu.

Hristiyan ve Dürzi toplumları Beşar Esad yönetimine destek verme eğiliminde.



Barış konferansı çağrısı



Daha önce Suriye konusunda bir barış konferansı düzenlenmesi girişimlerinden başta ABD ve Rusya olmak üzere uluslararası güçler arasındaki görüş ayrılıkları ve konferansa tüm tarafların katılıp katılmayacağı tartışmaları yüzünden sonuca ulaşamamıştı.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus Mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve iki ülkenin de konferans fikrine bağlı olduğunu kaydetti.

Ban da, kendisinin ve BM' ile Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar Brahimi'nin barış konferansı toplanması için ellerinden geleni yapacağını söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Ramazan'ın başladığı 10 Temmuz'dan bu yana Suriye'de iki binden fazla kişinin öldüğünü söylüyor.



BBCTürkçe