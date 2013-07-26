T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: Suriye'de ölü sayısı 100 bini aştı

BM'nin son tahmini, örgütün geçen ay duyurduğu tahminden yedi bin kişi daha fazla

26 Temmuz 2013 11:52

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban-Ki Moon Suriye'deki çatışmalarda şu ana dek 100 binden fazla kişinin öldüğünü söyledi.

BM'nin bu son tahmini, örgütün geçen ay duyurduğu tahminden yedi bin kişi daha fazla.

Genel Sekreter, BM Genel Merkezi'nde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'yle ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Kerry de, Ban da soruna acilen bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini vurgularken, Ban yeni bir barış konferansı toplanması çağrısında bulundu.

BM, bazı ölümlerin bildirilmemesi nedeniyle tahminlerinin bilançoyu tam olarak yansıtmayabileğini belirtiyordu.

Çatışmalar nedeniyle 1,7 milyon Suriyeli'nin de komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldığı kaydediliyor.

BM'nin duyurusu, başkent Şam'da yedi kişinin bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda öldüğü haberini izliyor.

Suriye resmi medyası, saldırının çok sayıda Hristiyan ve Dürzi'nin yaşadığı Jaramana mahallesinde meydana geldiğini duyurdu.

Hristiyan ve Dürzi toplumları Beşar Esad yönetimine destek verme eğiliminde.


Barış konferansı çağrısı


Daha önce Suriye konusunda bir barış konferansı düzenlenmesi girişimlerinden başta ABD ve Rusya olmak üzere uluslararası güçler arasındaki görüş ayrılıkları ve konferansa tüm tarafların katılıp katılmayacağı tartışmaları yüzünden sonuca ulaşamamıştı.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus Mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve iki ülkenin de konferans fikrine bağlı olduğunu kaydetti.

Ban da, kendisinin ve BM' ile Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar Brahimi'nin barış konferansı toplanması için ellerinden geleni yapacağını söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Ramazan'ın başladığı 10 Temmuz'dan bu yana Suriye'de iki binden fazla kişinin öldüğünü söylüyor.


BBCTürkçe

ETİKETLER

suriyebirleşmiş milletlerölüsayırapor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24