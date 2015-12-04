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Dünya
Deutsche Welle

BM: Suriye'de ocak ayında ateşkes bekliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Suriye'de ocak ayında ateşkes ilan edilmesini beklediklerini söyledi.

04 Aralık 2015 12:04


Suriye sorununa çözüm amacıyla yapılan görüşmelerin yol aldığını kaydeden BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, görüşme turlarına bu ay içinde New York'ta devam edileceğini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD ve Rusya'nın öncülüğünde Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi ve bir geçiş süreci oluşturmak amacıyla başlatılan görüşmeler başlatılmıştı. Viyana görüşmelerine BM'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa'nın yanı sıra Türkiye, Almanya, Suudi Arabistan, Mısır ve İran dahil 20'ye yakın ülkenin temsilcileri katılmıştı.

Viyana'da üzerinde uzlaşılan yol haritası, ocak ayında görüşmeler yapılmasını öngörüyor. Sonraki aşamaları seçimler ve geçiş hükümetinin kurulması oluşturuyor.

2011'den beri devam eden Suriye savaşında 250 binden fazla kişi can verdi. Milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Kilit nokta Esad

DW'ye daha önce bir demeç veren Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Başkanı Sinan Ülgen, "Uluslararası toplum, IŞİD’le mücadele konusunda anlaşırken, Suriye’deki krizin de siyasi çözümle olabileceğini bir kez daha anladı" ifadelerini kullanmıştı.

Ülgen, Suriye'deki krizin çözümü için G20'nin hemen öncesinde gerçekleşen Viyana mutabakatına da atıfta bulunurken, "Türkiye de hem bu mutabakata göre hem de G20 zirvesindeki açıklamalardan anladığımıza göre bundan böyle –Esad gitsin- tezinde ısrarcı olmayacak. Çünkü mutabakat, Suriye'de bir seçime işaret ediyor ve bu seçime öyle ya da böyle Esad destekli bir grubun katılması da muhtemel görünüyor" tesbitinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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