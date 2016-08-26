BM: Suriye'de Esad rejimi ve IŞİD kimyasal silah kullandı

Birleşmiş Milletler (BM) yayımladığı raporda, Suriye'de Esad hükümetine bağlı birliklerin de, IŞİD'in de kimyasal silah kullandığı sonucuna vardıklarını duyurdu.

BM özel komisyonunun üç yıl süren araştırmasında, Beşar Esad hükümetine bağlı birliklerin İdlib'de iki saldırıda klor gazı kullandığı, IŞİD'in de bir saldırıda hardal gazı kullandığı belirtildi.

Klor gazı, 2013 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın teslim etmesi için anlaşmaya varılan kimyasal silahlar kapsamına girmiyordu.

BM, yedi farklı kentte, kimyasal silah kullanıldığından şüphelenilen dokuz saldırıyı inceledi.

Araştırma sonunda üç saldırıda kimyasal kullanıldığı tespit edilirken, üç farklı olayda da kimyasal kullanıldığına dair kanıtlar elde edildiği ancak nihai sonuca varılamadığı belirtildi.

Kimyasal gaz saldırılarının 2014-2015 yılları arasında gerçekleştiği belirtildi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin Suriye hükümeti ile IŞİD'in kimyasal silah kullandığına ilişkin raporla ilgili ABD ile Rusya'nın karşı karşıya gelmemesi gerektiğini söyledi.

Churkin, "Bu tip şeylerin yaşanmasının önlemesi ortak çıkarımız" dedi ve araştırma ekibinin IŞİD'in de hardal gazı saldırısından sorumlu olduğu sonucuna varmasının 'çok önemli' olduğunu kaydetti.

Rus diplomat "Çünkü biz genellikle kimyasal silah kullanımı hakkında duyduklarımızın çoğu yalnıza Suriye hükümetine atıf yapma çabasından ibaretti" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, kimyasal silah kullanımının 'barbarca olduğunu' söyledi ve tüm devletlere 'hızla, güçlü bir şekilde harekete geçilmesi için destek vermeleri' çağrısında bulundu.

Power, Şam yönetimini, 2013 Eylül ayında 'Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmasına karşı varılan BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmekle' suçladı.

BM'nin, Ortak Araştırma Mekanizması (JIM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'yle (OPCW) ortak yürüttüğü soruşturmada IŞİD'in de hardal gazı saldırısı düzenlediği tespit edildi.

Ancak BM'nin Ortak Araştırma Mekanizması JIM, diğer kimyasal silah saldırılarıyla ilgili kesin sonuca varmadı.

BM'nin raporu gelecek hafta Güvenlik Konseyi'nde ele alınacak.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Ned Price, Suriye rejiminin uluslararası hukuku ihlal edip kimyasal silah kullandığının 'inkar edilemeyeceğini' söyledi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Alexis Lamek de 'Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerektiğini' ifade etti.

BM, 2013 yılındaki raporunda da Şam yakınlarındaki Guta'da kimyasal silah saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.