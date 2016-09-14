BM: Suriye'de çatışmalar önemli oranda azaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ülkede çatışmaların dünden bu yana önemli oranda azaldığını söyledi.

Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, bu durumun kendisini memnun ettiğini bildirdi.

De Mistura, ABD ve Rusya'nın girişimiyle ülkede Pazartesi günü ilan edilen çatışmasızlığın ardından insani yardımların da en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine aktarılmasını umduğunu vurguladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi, bu noktada önceliğin muhaliflerin kontrolündeki Halep kentinin doğusuna verilmesi gerektiğini kaydetti. Bölgede yaklaşık 250 bin sivil acil insani yardıma muhtaç halde bekliyor.

De Mistura, en ufak bir çatışmanın bile hızla büyüyerek ateşkesin sonunu getirebileceği uyarısında bulundu.

Suriye hükümeti daha önce Türkiye'yi, Halep'e kentine insani yardım malzemelerini, kendisi ve Birleşmiş Milletler (BM) ile eşgüdüm içinde göndermesi yolunda uyarmış, aksi takdirde söz konusu yardım malzemelerinin Halep'e erişimine izin verilmeyeceği bildirmişti.

İnsani yardım taşıyan 40 tır, Halep'e gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

De Mistura ise Şam yönetiminin, BM'nin insani yardımlarının kesintisiz şekilde Halep'e ve kuşatma altındaki diğer bölgelere ulaştırılabileceği yolunda kendilerine güvence vermesi gerektiğini söyledi.

BM, insani yardımların teslimine Çarşamba günü başlamayı umuyor.

Öte yandan, Rusya Suriyeli muhalifleri ateşkesi şu ana dek 20'den fazla kez ihlal etmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'den, çatışmalara son vermeleri için muhalifler üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, silahlı grupların provokasyonlarının Rusya ve ABD'nin Suriye'de çatışmasızlık ilanı için geliştirdikleri inisiyatifi sekteye uğratabilecekleri belirtildi.

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde insani yardım malzemelerinin nakledileceği hatta asker konuşlandırmış durumda.

Mart 2011'de başlayan isyan ve iç savaş öncesi Suriye'nin ticari başkenti olan ve halen rejim güçleri ile muhalifler arasında paylaşılan bölünmüş şehir Halep'te ise bugün hiç hava saldırısı düzenlenmedi.

Halep'te çocukların uzun süre sonra ilk kez sokaklarda top oynayabildikleri bildiriliyor.