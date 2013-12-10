BM Suriye'de bir ilk gerçekleştirecek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yardımın Suriye'nin kuzeyinde Kürt nüfusun yaşadığı Haseke'ye yapılacağını duyurdu.

Bu, BM'nin Suriye'ye hava köprüsüyle yapacağı ilk yardım olma niteliği taşıyor.

Kuzey Irak'ta Erbil'den kalkacak ticari uçaklar, Haseke'ye gıda başta olmak üzere yardım ulaştıracak.

BM, yardım için Irak ve Suriye hükümetlerinin onayının alındığını belirtti.

76 uçak Perşembe gününden Pazar gününe kadar Haseke'ye uçuş gerçekleştirecek. Amaç Haseke'deki 50 bin ile 60 bin kişiye yardım ulaştırmak.