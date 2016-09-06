BM: Suriye'de 600 bin sivil insani yardımlardan mahrum



BM İnsan Hakları Konseyi’nin Suriye için görevlendirdiği Araştırma Komisyonu Cenevre’de Suriye’deki duruma ilişkin hazırladığı güncel raporunu açıkladı. Raporda

Suriye’nin kuşatma altındaki bölgelerinde 600 binden fazla sivilin tüm insani yardımlardan mahrum yaşamak zorunda kaldığı bildirildi. BM Araştırma Komisyonu raporunda

Suriye'de kuşatma, bombardıman ve açlığın savaş yöntemi olarak kullanıldığını vurguladı.Suriye’deki sivillerin durumunun tıbbî personele, hastanalere keyfî saldırılar ve yardım sevkiyatlarının bloke edilmesi nedeniyle daha da dramatik bir hal aldığına dikkat çekildi.

Bombardıman, kuşatma, aç bırakma

Bağımsız Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporda özellikle ateş hattındaki Halep şehrinin rejime bağlı güçler tarafından acımasızca bombardıman edildiği, sivillere karşı şiddet uygulamalarının "şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye" geldiği vurgulandı. Komisyon, Suriye’deki birçok yerleşim biriminin kuşatılmasının ve aç bırakılmasının ise savaş taktiği olarak kullanıldığını açıkladı.

Raporda ayrıca çatışmaların sürdüğü, sürekli bombardıman altındaki semtlerden insanların kaçma şansının bulunmadığına, yıl başından bu yana Halep kentinde 20'den fazla tıp merkezinin tahrip edildiğine dikkat çekildi.

'Barışa dair bir umut kalmadı'

Araştırma Komisyonu’unun Başkanı Paulo Pinheiro, "Suriye'de sivillere karşı acımasız saldırıların ve kuşatmaların azalacağına ilişkin herhangi bir işaret görülmediği için bölgedeki insanların barışa dair bir umudu kalmadığını" dile getiriyor. Pinheiro, şubat ayı sonunda ilan edilen ateşkes anlaşmasının çoktan "şiddetin trajik bir biçimde artmasına" dönüştüğünü de sözlerine ekliyor.

'Suriye'de taraflar savaş suçu işliyor'

Araştırma Komisyonu Suriye‘de savaşan tüm tarafların halka şiddet uygulayarak savaş suçu işlediklerini belirtti. Raporda her iki taraftan da saldırıların çok sayıda sivilin ölmesine, yaralanmasına, sakat kalmasına yol açtığını, bunlar arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğunu anımsatıldı. Rejimin havadan ve topçu ateşi ile düzenlediği saldırıların özellikle büyük can kayıplarına neden olduğunun altı çizildi. Şu sıralarda ise IŞİD'in hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde ihtihar saldırıları düzenleyerek yüzlerce sivilin ölümüne yol açtığı da komisyon raporunda yer alıyor.

Daha fazla siyasi irade gerekiyor

BM İnsan Hakları Konseyi’nin Suriye için görevlendirdiği Araştırma Komisyonu, Suriye'de çekilen acıların sona ermesi için tek umudun Cenevre'de Suriye hükümeti ile isyancı gruplar arasında barışa yönelik yeniden başlatılacak görüşmelerle yeşerebileceğini özellikle vurguluyor. Ancak komisyon raporunda bu hedefe ulaşılabilmesi için tarafların ve uluslararası topluluğun daha fazla siyasi irade göstermesinin şart olduğunun da altı çiziliyor.