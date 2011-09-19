BM: Suriye'de 2700 kişi öldü

T24 - BM insan hakları bürosu, Suriye'deki demokrasi yanlısı protestolarda ölenlerin sayısının 2700'e yükseldiğini bildirdi.



BM İnsan Hakları Komiseri yardımcısı Kyung-wha Kang, BM İnsan Hakları Konseyi'ne bugün yaptığı açıklamada, ''bugüne kadar en az 100'ü çocuk olmak üzere 2700 kişinin Suriye'deki protestolarda hayatını kaybettiğini'' söyledi.



Kang, Mart ayının ortalarından başlayan kitlesel protesto gösterilerinin yoğunlaştığını, geçen hafta ölenlerin sayısının ise 100 kişi olduğunu kaydetti.







