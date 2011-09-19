T24 LogoT24 Logo
Gündem

BM: Suriye'de 2700 kişi öldü

BM insan hakları bürosu, Suriye'deki demokrasi yanlısı protestolarda ölenlerin sayısının 2700'e yükseldiğini bildirdi...

19 Eylül 2011 03:00

T24 - BM insan hakları bürosu, Suriye'deki demokrasi yanlısı protestolarda ölenlerin sayısının 2700'e yükseldiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Komiseri yardımcısı Kyung-wha Kang, BM İnsan Hakları Konseyi'ne bugün yaptığı açıklamada, ''bugüne kadar en az 100'ü çocuk olmak üzere 2700 kişinin Suriye'deki protestolarda hayatını kaybettiğini'' söyledi. 

Kang, Mart ayının ortalarından başlayan kitlesel protesto gösterilerinin yoğunlaştığını, geçen hafta ölenlerin sayısının ise 100 kişi olduğunu kaydetti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24