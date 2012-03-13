BM: Suriye'de 230 bin kişi yerinden edildi

T24 - Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a karşı bir yıldır süren ayaklanmada 230 bin Suriyelinin yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ülke içinde 200 bin kişi yerinden edilirken, 30 bin Suriyelinin ise ülke dışına kaçtığını açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)Suriye'yi Türkiye ve Lübnan sınırlarına kara mayını döşemekle suçladı.

Bu arada Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan Suriye'nin ortaya koyduğu somut önerileri kabul etmesini umduğunu söyledi.

Barış girişimi görüşmelerinin son ayağı için Türkiye'de olan Annan, ülkedeki Suriyeli muhaliflerle görüşecek.

Eski BM liderinin, Suriyeli muhalifleri Şam yönetimiyle masaya oturma fikrine ikna edemeyeceği düşünülüyor.

Suriye yönetimi ise 7 Mayıs'ta parlamento seçimleri yapılacağını açıkladı.

Türkiye'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, ilki Tunus'ta yapılan "Suriye'nin dostları" zirvesinin İstanbul'da yapılacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Suriye Koordinatörü Panos Moumtzis, her gün yüzlerce Suriyelinin Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelere kaçtığını açıkladı.

BM, Suriyeli isyancıların verdiği bilgilere dayanarak hazırladığı raporlarda, ülkedeki isyanda 8000 kişinin öldüğünü belirtiyor.

HRW Suriye hükümetine derhal kara mayını döşeme faaliyetlerine son verme çağrısı yaptı ve mayınların yıllar boyunca sivilleri öldürülüp sakatlamaya devam edeceğini söyledi.

Suriye Ulusal Konseyi'nin bir sözcüsü Muhammed Bassam İmadi BBC'ye verdiği mülakatta diplomasi için zamanın geçtiğini şu anda tek çözümün Bosna ya da Kosova'dakine benzer uluslararası bir müdahale olduğunu söyledi.