BM: Suriye ve Türkiye’ye 100 bin sığınmacı gelebilir

Kurumdan yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Musul'daki olayların 100 bin Iraklının Suriye ve Türkiye'ye kaçmasına neden olabileceği nedeniyle endişelidir" denildi. Açıklamada "Suriye'de 90 bin Iraklı sığınmacıyı barındırmak için hazırlık planları yapıldığı" ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak çadır, sığınmacı kampı, kışlık malzeme ve soba gibi ihtiyaçlar için 61 milyon dolarlık bir ek kaynak yaratılmasını istedi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş bakanlar kurulu toplantısı sonrası Musul'daki operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Musul'dan gelecek sığınmacılar için hazırlıklı olduğunu belirten Kurtulmuş "Musul operasyonu düzgün olursa Musul'dan bir göç dalgası olmaz. Zaten Musul'da operasyon yanlış yapılır, orada birtakım Musul'a ait olmayan milis güçler getirilip Musul'un içine sokulursa Allah muhafaza Musul'da çok farklı şeyler de olabilir. Bu, bölge barışına da çok ilave bir yük demektir, barışın ortadan kalkması bakımından, Türkiye için de ilave bir göçmen dalgası demektir" diye konuştu.

IŞİD Musul'u 2014 yılında ele geçirmiş ve burada halifelik ilan etmişti. Musul, IŞİD'in elindeki en büyük kent olma özelliğini taşıyor. Irak Ordusu, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Musul'u IŞİD'in elinden almak için dün askeri harekat başlatmıştı. Kürt Peşmerge güçleri de operasyonda yer alıyor.

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Reuters / EC, GA