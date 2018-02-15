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Dünya

BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye'de son dört yılın en tehlikeli anındayız

Mistura, Türkiye, Rusya ve İran'a şiddet olaylarını azaltmak için nüfuzlarını kullanmaya çağırdı

15 Şubat 2018 02:47

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye’de son 4 yılın en tehlikeli döneminde olduklarını söyledi. Şu anki zamanının son dört yılda ülkedeki en şiddetli, endişe verici ve tehlikeli zaman olduğuna dikkat çeken Mistura, Türkiye, Rusya ve İran’a şiddet olaylarını azaltmak için nüfuzlarını kullanmaya çağırdı.

Razi Canikligil’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Suriye’de yükselen şiddet olaylarının barış ve bölgesel istikrar beklentilerini baltalayacağını ve şiddeti daha fazla cephede tırmandırabileceğine işaret eden Mistura’nın konuşması barış yolunun kapatılmasıyla ilgili birbirleri aleyhine konuşmalar yapan ABD Büyükelçisi Nikki Haley ve Rusya Büyükelçisi Vassily Nebenzia tarafından da takip edildi.

Haley, Rusya'nın barışa giden yolda ağırlığını kullanmasını isterken, Rus Büyükelçi Nebenzia, ABD liderliğindeki koalisyondan muhalefetin provokasyonlarını önlemesini istedi.

 

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