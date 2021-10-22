BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den anayasa görüşmeleri açıklaması: Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık

Pedersen, "Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu." dedi.
2018 yılında kurulmasına karar verilen Suriye Anayasa Komitesi ilk kez bu hafta Cenevre'deki Birlemiş Milletler (BM) binasında toplanmıştı. Pazartesi günü masaya oturan komite, bu kez anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp anayasa taslağı hazırlamak üzere çalışmalarına başlamıştı.
Anayasa Komitesi toplam 150 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 50'si Suriye hükümeti tarafından seçilmiş isimler. 50 üye muhalefeti temsil ederken, kalan 50 üye de BM Suriye Özel Temsilcisi tarafından Komite'ye davet edilmiş kişilerden oluşuyor.