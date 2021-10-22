BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den anayasa görüşmeleri açıklaması: Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık." dedi.

Pedersen, "Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu." dedi.

2018 yılında kurulmasına karar verilen Suriye Anayasa Komitesi ilk kez bu hafta Cenevre'deki Birlemiş Milletler (BM) binasında toplanmıştı. Pazartesi günü masaya oturan komite, bu kez anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp anayasa taslağı hazırlamak üzere çalışmalarına başlamıştı.