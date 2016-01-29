BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Suriye'deki savaşa Arapça tepki: Xalâs!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de 5 yıldır devam eden savaşa artık “xalâs” (yeter) denmesini istedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Bugün Cenevre'de başlatmayı planladığı barış görüşmeleri öncesinde Suriye halkına hitaben bir mesaj yayımlayan De Mistura, Cenevre'de iki kez konferans topladıklarını hatırlattı ve "Bu kez başarısız olamayız" dedi. Arapça “xalas” mesajını veren De Mistura, "Binaların harap edilmesine, şehirlerin bombalanmasına, insanların mülteci olarak hayatlarını riske atıp aşağılanmasına ve tehlikeye artık yeter!" ifadelerini kullandı.

Bu konferansın, kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu ifade eden özel temsilci, ilk 6 ay Suriye hükümeti ve karşıtlarının temsilcilerinin ayrı odalarda oturacağını ve BM görevlilerinin aracılığıyla müzakere edeceklerini dile getirdi. İlk önceliklerinin ise ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve IŞİD tehdidini durdurulması olduğunu açıkladı.