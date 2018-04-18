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BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura Ankara'da

Mistura'nın Ankara'dan Moskova ve Tahran'a geçmesi bekleniyor

18 Nisan 2018 16:48

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan iki müsteşarla bir araya geleceği belirtilen Mistura'nın Ankara'dan sonra Moskova ve Tahran'a geçmesinin beklendiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mistura, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la görüşecek.

Suriye krizinin çözümü için BM gözetiminde Cenevre'de süren siyasi görüşmelere ivme kazandırmak için temaslarda bulunan Mistura'nın Ankara'dan Moskova ve Tahran'a geçmesi bekleniyor.

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