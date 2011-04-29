BM: Suriye nükleer reaktör kurmaya çalışıyor

T24 - İsyanlarla çalkalanan Suriye için çemberin daraldığına dair sinyaller gelemeye başladı. ABD ve İngiltere'nin vatandaşlarını ülkeden çekmesinin ardından bugün de Birleşmiş Milletler’den çarpıcı bir iddia geldi.

Kurumun nükleer enerji sekreteri Yukiya Amano, Suriye’nin gizli olarak nükleer reaktör inşa etmeye çalıştığını iddia etti. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



İnşaat halindeki bir nükleer reaktör olduğu iddia edilen bina 2007'de İsrail tarafından vurulmuştu.



İsyanlarla çalkalanan Suriye için çember daralıyor mu? ABD ve İngiltere'nin vatandaşlarını ülkeden çekmesinin ardından bugün de Birleşmiş Milletler’den çarpıcı bir iddia geldi.



Kurumun nükleer enerji sekreteri Yukiya Amano, Suriye’nin gizli olarak nükleer reaktör inşa etmeye çalıştığını iddia etti.



İsrail 5 yıl önce Suriye’ye bağlı bir tesisi vurmuştu. Amano’nun iddiasına göre Suriye bu tesiste nükleer reaktör kurmaya çalışıyordu.



Amano, Paris'te yaptığı basın toplantısında, Associated Press muhabirinin sorusu üzerine, "İsrail tarafından tahrip edilen tesis inşa halindeki bir nükleer reaktördü" dedi.



Suriye gizli nükleer faaliyet yürüttüğüne dair iddiaları yalanlıyor. Daha önce de Atom Enerjisi Kurumu, İsrail’in vurduğu tesisin reaktör olabileceğini ileri sürmüştü. Ancak Amano’nun açıklamaları ilk kez doğrudan yapılan bir açıklama anlamına geliyor.



2008 yılında Suriye Atom Enerjisi Kurumu’nun vurulan tesisi ziyaretini engellemişti. BM, Irak'a müdahale edilmeden önce ise Saddam'ın kimyasal silahı olduğunu iddia etmişti.





MİT, ESAD'LA GÖRÜŞTÜ



Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu'nun başkanlığındaki Türk heyetini kabul ettiği bildirildi.



Sabah saatlerinde Şam'a gelen Fidan ve Madenoğlu başkanlığındaki Türk heyetinin Esad'ın yanı sıra Suriye Başbakanı Adil Sefer ve bazı Suriyeli yetkililerle de biraraya geldikleri kaydedildi.



Görüşmelerde, "Türkiye'nin Suriye'deki reform sürecine verdiği desteğin" aktarıldığı belirtilirken, "Türkiye'nin ülkedeki reform sürecine yapabileceği katkıların" değerlendirildiği bildirildi.



Suriye tarafının Türk heyetine ülkede meydana gelen olaylara ilişkin bilgi verdiği görüşmelerin ardından, Türk heyetinin akşam saatlerinde Şam'dan ayrılması bekleniyor.







