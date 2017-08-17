BM Suriye müzakereleri için tarih verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bu ülkedeki iç savaşın sonlandırılması için Esad rejimi ile muhalifler arasında ekim ayında "esaslı müzakereler" gerçekleştirilmesi ümit ettiklerini açıkladı.

De Mistura, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekimdeki müzakerelerden önce tarafların kısa bir görüşme için eylülde Cenevre'de bir araya gelebileceğini belirtti.

BM temsilcisi "artık ekim ayında gerçekleşmesi ümit edilen gerçek ve ciddi görüşmelere odaklanabilmek" istediklerini belirtirken, muhalifler arasında halen bölünmeler olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya ve İran'a mesaj

Cenevre'de konuşan De Mistura, rejim tarafından bahsederken ise "Suriye hükümeti üzerinde etkisi olan Rusya ve İran gibi ülkelere güvendiklerini" ifade etti. BM temsilcisi, bu ülkelerden, Cenevre'de hangi muhalif grup karşılarına gelirse gelsin, gerçek ve doğrudan bir müzakere içine girmeleri konusunda rejimi ikna etmelerini istedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM arabuluculuğunda daha önce yapılan görüşmelerde, rejim ve muhalifler ülkedeki olası siyasi değişimle ilgili esaslı konulara girememişti.

Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinin sayısının artmasını da "şu ana kadar olumlu" diye tanımlayan De Mistura, Ekim'deki görüşmelere kadar Rakka'nın tamamen IŞİD'den kurtarılmasını ümit ettiğini belirtti.

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dpa/Reuters,CÖ/BÖ