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Dünya

BM Suriye misyonuna son verdi

Kofi Annan'ın barış planının parçası olan Suriye'deki gözlem misyonu sona erdi

17 Ağustos 2012 12:38

Birleşmiş Milletler, yetki süresinin dolmasına birkaç gün kala Suriye'deki askeri gözlem misyonuna son verdi.

BM Suriye Temsilcisi Kofi Annan'ın altı maddelik barış planının bir parçası olan gözlem misyonu gereken koşulların oluşmaması sebebiyle sona erdi.

Fransa'nın BM Büyükelçisi Gerard Araud, Güvenlik Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Misyonun devam edebilmesi için gereken koşullar oluşmadı" dedi.

Ancak siyasi bağlantıları sürdürebilmek için, küçük bir sivil büronun kurulacağı açıklandı.

Ülkede süren şiddet olayları, gözlem misyonunun yerine getirilmesini giderek zorlaştırıyordu.

Önceki gün, başkent Şam'da gözlemcilerin kaldığı otelin yakınlarında bomba patladı.

Gözlemcilerin devriyeler, "büyük hayati risk" nedeniyle geçen Haziran ayında askıya alınmıştı.


'200 kişi öldü'


Diplomatlar, misyonun süresinin uzatılması için gereken 'ağır silah kullanımına son verilmesi ve şiddetin azalması' koşulunun yerine gelmediğini söyledi.

Rusya daha önce, BM'nin Suriye'den çekilmesini "ağır olumsuz sonuçlara yol açacağı" uyarısı yapmıştı.

300 üyeli BM misyonu geçen Nisan ayında 90 günlük bir süre için göreve başlamış, daha sonra bu süre 30 gün daha uzatılmıştı.

BM'ye göre Suriye'de muhalif gösterilerin başladığı geçen yılın Mart ayından bu yana, 18 bin öldü.

Muhalifler, dün de ülke çapındaki şiddet olaylarında 200 kişinin öldüğünü duyurdu.

Muhaliflere göre Halep'in kuzeyindeki Kadı Askar bölgesinde bir fırının önünde kuyrukta bekleyenlerin üzerine top ateşi açılması sonucu, en az 36 kişi öldü. (BBC Türkçe)

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