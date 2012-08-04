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Dünya

BM, Suriye karar tasarısını kabul etti

BM, Suriye'ye destek veren ülkeler azalıyor

04 Ağustos 2012 01:52

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM), Suudi Arabistan tarafından hazırlanan ve arasında Türkiye 'nin de bulunduğu bazı ülkeler tarafından kurul üyelerine dağıtılan Suriye karar tasarısını kabul etti. 

Oylamadan önce üye ülkelere hitaben konuşma yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Halep kentindeki şiddet olaylarının hala devam ettiğini hatırlattı ve Srebrenica ve Ruanda'daki soykırımları engellemekte başarısız olan uluslararası toplumun, Suriye'de aynı hatayı yapmaması gerektiğine dikkati çekti. 

Ban, “Suriye'deki çatışma, BM'nin temsil ettiği değerler için bir sınavdır. Bugünkü BM'nin bu sınavda başarısız olmasını istemem” dedi. 

Genel Kurul'da 193 ülkeden 133'ünün kabul ettiği tasarıya 12 ülke “Hayır” oyu verdi. 31 ülke ise çekimser kaldı. 

Suriye'ye destek veren ülkelerin azaldığı, daha önce Suriye lehine oy veren ülkelerin bu kez çekimser kaldığı gözlendi. 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 'ı istifaya çağıran tasarı, iktidarın geçiş hükümetine devredilmesini, Suriye ordusunun hava saldırılarını durdurmasını ve askerlerin kışlalarına dönmesini talep ediyor. 

193 ülkenin yer aldığı BM Genel Kurulu'nda alınan kararların hukuki yaptırımı bulunmuyor, kararlar sembolik anlam taşıyor.

Suriye'de Esed rejimine karşı Mart 2011'de başlayan gösterilerde yaklaşık 19 bin kişi yaşamını yitirdi, 1,5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 

 

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