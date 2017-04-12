BM Suriye karar tasarısını görüşecek

Suriye'nin İdlib vilayetindeki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen ve kimyasal gaz kullanıldığı belirtilen saldırı sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri bugün dördüncü kez Suriye için düzenlenecek bir oturumda bir araya gelecek. Oturumda saldırı ile ilgili olarak hazırlanan karar tasarısı oylamaya sunulacak.

Saldırı sonrası Fransa, İngiltere ve ABD, kimyasal saldırıyı sert dille kınayan ve Şam yönetiminin uluslararası bağımsız gözlemcilere saldırıyı araştırma yolunu açmasını talep eden bir karar tasarısın hazırlamıştı.

BMGK'da Suriye için geçen hafta düzenlenen üç olağanüstü oturumda, Rusya'nın vetosu nedeniyle karar taslağının oylamasına geçilemediği için sonuç elde edilememişti. Bugün yapılacak oylamanın da Rusya'nın olası vetosu nedeniyle sonuçsuz kalabileceği tahmin ediliyor.

Karar tasarısına Rusya'nın itirazı

Fransa, İngiltere ve ABD tarafından kaleme alınan BM karar tasarısı, geçen hafta üyeler arasında sert tartışmalara yol açan karar taslağı ile benzer noktalar sahip.

Bugün gündeme alınacak taslak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, geçen salı düzenlenen saldırının uçuş planları, detayları ve sorumlu komutanların isimlerini vermesini zorunlu kılıyor. İki sayfalık tasarıda ayrıca Şam yönetiminin talep edilen tüm bölgelerde her hangi bir kısıtlama olmadan uluslararası gözlemcilere saldırıyı araştırma imkânı tanınmasını içeriyor.

İngiltere'nin BM Büyükelçisi Matthew Rycroft, Twitter hesabı üzerinden salı günü yaptığı paylaşımda, "BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerinin karar tasarısına destek vermesi gerektiğini" kaydetti. Rycroft, Suriye'de kalıcı barışı sağlamak için bir geçiş hükümetinin kurulmasını sağlayacak uygun bir siyasi süreç yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Han Şeyhun'daki saldırı ve ardından ABD'nin Suriye'deki Şayrat hava üssünü vurmasının ardından geçen hafta olağanüstü toplanan BMGK üyeleri arasında sert tartışmalar çıkmıştı. Oturumlar özellikle de ABD ve Rusya'nın karşılıklı suçlamalarına sahne olmuştu.

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dpa/GA/HS