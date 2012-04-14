BM Suriye için kararını verdi

Suriye'ye gözlemci gönderme tasarısı BM Güvenlik Konseyi'ndeki görüşmelerin ardından kabul edildi.

Muhaliflerin oluşturduğu Suriye İnsan Hakları İzleme örgütü, Halep'in İzae bölgesindeki cenaze törenlerine katılanların üzerine güvenlik güçlerince açılan ateşte 3 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını ileri sürdü. Muhaliflerin kalesi olarak bilinen Humus ve başkent Şam'ın banliyösündeki olaylarda ikişer kişinin yaşamını yitirdiği ve Humus kentinde operasyonların hala sürdüğünü belirtildi. Örgüt, Dera'nın Casim ilçesinde rastgele tutuklamaların gerçekleştiğini ve ilçedeki doktorların evlerinin güvenlik güçlerince kuşatıldığını aktardı.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ülkeye gözlemci heyeti gönderilme kararını kabul etti. Konsey, Suriye'deki ateşkese uyulmasını denetlemek üzere ilk etapta 30 kişilik silahsız bir askeri gözlemci misyonu gönderilmesini talep eden iki ayrı karar tasarısı metni üzerinde görüşmeler yaptı. 15 üyeli BMGK'nın basına kapalı danışma toplantısında, hem ABD'nin dün hazırladığı metnin biraz değiştirilmiş halinin, hem de Rusya tarafından bugün hazırlanıp sunulan daha kısa bir metin görüşüldü.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, ABD tarafından sunulan iki sayfalık metnin ''fazla uzun ve karmaşık'' olduğunu belirterek kendilerinin daha kısa ve basit bir metin sunduklarını, uzun ve karmaşık bir metin üzerindeki müzakerelerin uzun süreceğini, oysa Rus hükümetinin biran önce Suriye'ye öncü gözlemci bir heyet gönderilmesini istediğini söyledi. Görüşmelerin ardından, Suriye'deki ateşkese uyulmasını denetlemek üzere ülkeye ilk etapta 30 kişilik silahsız bir BM askeri gözlemci misyonu gönderilmesine ilişkin karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.