BM: Suriye hükümeti 20'den fazla kimyasal saldırı düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Suriye savaşında sona yaklaşıldığını belirtirken, BM savaş suçları araştırmacıları ülkede kimyasal silah kullanımına ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı.

BM araştırmacılarına göre, Beşar Esad yönetimi Suriye savaşının başladığı günden bu yana 20'den fazla kimyasal silah saldırısı düzenledi.

BM'nin Suriye Bağımsız Araştırma Komisyonu, Nisan ayında Han Şeyhun kasabasındaki sarin saldırısından da Suriye hava kuvvetlerinin sorumlu olduğuna ilişkin net kanıtlar olduğunu kaydetti.

BM, bu araştırmanın 43 görgü tanığı, kurban ve ilk yardım çalışanlarıyla yapılan röportajlara dayandığını kaydetti. Araştırma için uydu görüntüleri, bomba kalıntılarının fotoğrafları ve erken uyarı sistemlerinin raporlarının incelendiği de kaydedildi.

Olayda çoğu kadın ve çocuk 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya, ordunun Han Şeyhun'da sarin gazı saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaları reddediyor.

BM araştırmacılarına göre savaşın başladığı 2011'den bugüne kadar 33 kimyasal silah saldırısı gerçekleşti.

Bu saldırılardan 27'si Beşar Esad yönetimi tarafından gerçekleştirildi. Yedi tanesi 1 Mart ve 7 Temmuz 2016 arasında meydana geldi.

Altı saldırının arkasında kimin olduğunun ise henüz anlaşılamadığı kaydedildi.

Suriye hükümeti ülkedeki iç savaş süresince hiçbir şekilde kimyasal silah kullanmadığını savunmaya devam ediyor.

Han Şeyhun saldırısının arkasında kimin olduğuna dair Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve BM'nin ortaklaşa yürüttüğü başka bir incemelenin sonuçları Ekim ayında açıklanacak.

Komisyon, İdlib eyaletinde hükümete ait savaş uçakları tarafından atılan sarin gazının 80'den fazla sivili öldürdüğünü de açıkladı.

Komisyon ayrıca ABD'nin Mart ayında Halep'teki bir camiye düzenlediği ve 38 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yeterli önlemler alınmadığı için uluslararası hukukun ihlal edildiği sonucuna vardı ama saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirmedi.

Suriye'de 6 yıldan uzun bir süredir devam eden savaşta yüzbinlerce insan öldü.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise bugün, Suriye'de savaşın sona yaklaştığını belirterek, tarafların barış müzakerelerine hazırlanmasını istedi.

De Mistura, Rakka'nın yakında Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) alınacağını ve bunun tarafları barış müzakerelerine oturmaya kararlı olduklarını göstermek zorunda bırakacağını söyledi.

Hükümetin 'zafer ilan ederek' müzakerelerden kaçınamayacağını belirten De Mistura, muhaliflerin de gerçekçi olup, savaşı kazanmadıklarını anlamaları gerektiğini kaydetti.

De Mistura "Mesele şu ki, muhalefet savaşı kazanmadıklarını anlayacak kadar birlik halinde ve gerçekçi olacak mı?" ifadelerini kullandı.

Savaşın Beşar Esad tarafından mı kazanıldığına yönelik bir soru üzerine De Mistura, "Şu an kimsenin savaşı kazandığını ilan edebilecek pozisyonda olduğunu düşünmüyorum" dedi.