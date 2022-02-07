BM: Suriye'deki IŞİD hapishanesinde tutulan çocuklar çok kötü şartlarda yaşıyor

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Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD teröristlerinin saldırdığı SDG kontrolündeki hapishanedeki çocukların çok kötü şartlarda yaşadığını ifade etti.

BM açıklamasında, IŞİD mensupları ve radikal İslamcı terör örgütüyle bağlantılı kişilerin tutulduğu hapishane kast edilerek, "Bu çocuklar zaten burada olmamalıydı" ifadeleri kullanıldı.

UNICEF, hapishanede en çok tehlike altında olan çocuklara Suriye'nin kuzey doğusunda güvenli bir yer sağlayabileceğini ifade etti. Açıklama, UNICEF Haseke'deki hapishaneyi ziyaret ettikten sonra yapıldı.

UNICEF'in Suriye Temsilcisi Bo Viktor Nylund, "Bazı temel hizmetler şimdi yürürlüğe sokulmuş olsa da bu çocuklar çok ciddi tehlikede" dedi.

Çocuklar yetişkinlerden ayrı tutulsa da, IŞİD'in 20 Ocak'ta hapishaneye başlattığı günler süren saldırıda gruplar karışmıştı. Saldırıda bazı tutuklular kaçarken bazı çocuklar tutsak alınmış ve "canlı kalkan" olarak kullanılmıştı.