BM: Suriye'de hükümet ve muhalefet, yeni anayasa hazırlama konusunda anlaştı

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'ndeki Şam ve muhalefet taraflarının başkanlarının yeni bir anayasa hazırlanması konusunda anlaştığını ifade etti.

Pedersen, başkanların bir hafta sürecek görüşmelerden önce ilk kez bir araya geldiğini; bu sırada da anayasal reformu hazırlama ve yazma konusunda anlaştığını bildirdi.

Cenevre'de BM temsilcisi, çok fazla detay sunmadan tarafların iki yıldır 6. kez ve ocak ayından bu yana ilk kez gerçekleştirecekleri görüşmelerde 'açık prensipleri' ele alacaklarını dile getirdi.

Suriye Anayasa Komitesi'nin eş başkanlarından Hadi el-Behra, muhalefet delegasyonunun tüm Suriye vatandaşları için eşit haklar istediğini ifade etti. Behra, ''Şu anki anayasada güçler ayrılığı olmaması bir dengesizlik yarattı. Bu da yanlış şekilde kullanıldı'' dedi.

Komite eş başkanı, iki tarafın da egemenlik ve hukukun üstünlüğü konusunda fikirler sunduğunu ifade etti.

Reuters'a konuşan Batılı diplomatlar, Rusya'nın son haftalarda yakın müttefiki Şam'a görüşmelerde esneklik göstermesi konusunda baskı yaptığını ifade etti.

Şam yetkililerinin konuyla ilgili basına konuşmadığı bildirildi.

Suriye hükümeti, muhalefeti ve sivil toplumundan 45 temsilciden oluşan Suriye Anayasa Komitesi'nin yeni bir anayasa hazırlama yetkisi bulunuyor.