-BM, SUDAN'DAKİ BARIŞ GÜCÜNE SON VERDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 11.07.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Sudan'da 2005 yılında kuzey ile güney Sudan arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için kurulan BM Sudan Misyonu'na (UNMIS) son verdi. Konsey bugünkü toplantısında, Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 9 Temmuz 2011 itibarıyla görev süresi dolan 10 bin 400 personele sahip olan UNMIS'e son vererek gücü geri çekmeye oybirliğiyle karar verdi. Karara göre UNMIS güçlerinin geri çekilme süreci 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Kararda UNMIS'in uygun personeli ve ekipmanının, yeni kurulan Güney Sudan BM Misyonu'na (UNMISS) ve Sudan'ın tartışmalı Abyei bölgesine konuşlandırılacak Etiyopyalı barış gücü askerlerine (UNISFA) transfer edilmesi de öngörüldü.