BM: Sri Lanka'daki durum 'kan gölü'

Birleşmiş Milletler, Sri Lanka'da dün topçu ateşinde yüzlerce Tamil sivilin ölmesini "kan gölü" olarak nitelendirdi.



BM Sözcüsü Gordon Weiss, "BM, son aylarda sivil ölümlerindeki düzenli artışı görünce olayın kan gölü senaryosuna dönüşmesine karşı sürekli uyarıda bulunmuştu. Hafta sonunda aralarında 100'ün üzerinde çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümü kan gölü senaryosunun gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor" diye konuştu.



Ülkenin kuzeyinde isyancıların kontrolündeki bölgeden bir sağlık yetkilisi, saldırıda en az 378 sivilin öldüğünü, binden fazla sivilin de yaralandığını söyledi.



İsyancılarla bağlantılı bir internet sitesinde saatler süren saldırıdan hükümet sorumlu tutuldu.



Bunun, iç savaşın 3 yıldan fazla bir süre önce yeniden alevlenmesinden bu yana Tamil halka karşı yapılan en kanlı saldırı olduğu belirtiliyor. Yetkililer çatışma bölgesindeki hastanenin dolup taştığını, ölü sayısının artmasının beklendiğini söylüyorlar.



Yaklaşık 50 bin sivil, Tamil Elam Kurtuluş Kaplanlarıyla birlikte ülkenin kuzeyindeki 4 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridine sıkışmış durumda bulunuyor.



Ayrımcılığa uğradıklarını söyleyen azınlıktaki Tamiller 25 senedir ülkenin kuzey ve doğusunda bağımsızlık için savaşıyor.



Tamilleri bitirmek için büyük bir saldırıya girişen hükümet, çatışmaya ara vermenin isyancılara yeniden toparlanma fırsatı sağlayacağı düşüncesiyle, insani amaçla ateşkes ilan edilmesi çağrılarına kulak tıkıyor.

