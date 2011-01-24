-BM SORUŞTURMA KOMİSYONU RAPORLARI DEĞERLENDİRECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.01.2011 - BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, İsrail donanmasının geçen yıl Mavi Marmara gemisine düzenlediği ve 9 Türk'ün öldüğü askeri operasyonu soruşturmak üzere oluşturduğu BM Soruşturma Komisyonunun, hem kendisine dün sunulan İsrail raporunu, hem de Türkiye'nin daha önce sunduğu raporu değerlendireceğini belirtti. BM Sözcü Yardımcısı Hak, BM Soruşturma Komisyonunun İsrail tarafının raporunu dün almasından sonra nasıl bir yol izleneceğinin ve Şubat ayında Komisyon'dan bir sonuç çıkıp çıkmayacağına yönelik bir soru üzerine, bu konuda ellerinde kesin bir tarih olmadığını, Komisyonun çalışmasını Şubat ayı içinde tamamlamasını umut ettiklerini belirtti. Hak, bu kapsamda önemli olanın İsrail ve Türkiye'nin raporlarını sunması olduğunun altını çizerek, Komisyonun İsrail raporunu dün aldığını yeniden teyit etmek istediğini ifade etti. Genel Sekreter Ban'ın İsrail tarafının raporuyla ilgili bir yorumu olup olmadığının sorulması üzerine ise Hak, şimdi Komisyonun her iki tarafın sunduğu malzemelerin incelenmesi ve değerlendirilmesinin önem taşıdığını söylemekle yetindi. ''Bundan sonraki adımın ne olacağının'' sorulması üzerine Ferhan Hak, buna BM Soruşturma Panelinin karar vereceğini, şimdi iki raporu da alan Komisyonun kendi çalışmalarını yapacağını söyledi. Türkiye'nin geçen yıl Eylül ayı başında sunduğu raporu kamuoyuna açıklamamasına rağmen İsrail'in dün raporunu açıkladığı ve bu konuda Soruşturma Komisyonunca alınan bir ilke kararı olup olmadığının sorulması üzerine, Hak kesin bir yanıt vermekten kaçınarak bu konularda yetkili organın BM Soruşturma Komisyonu olduğunu ve onun karar vereceğini kaydetti. Türkiye ve İsrail'in raporlarının birbirlerinin tam tersi olduğunun belirtilerek, bu durumda Soruşturma Komisyonu'nun ne yapacağının sorulması üzerine ise Hak, raporların içeriğiyle nasıl ilgileneceğine yine Komisyonun karar vereceğini, Komisyonun her iki raporu da değerlendireceğini, gerekirse yeni bilgilere de bakacağını bildirdi. Hak, Komisyonun raporunu tamamladığında, Genel Sekreter Ban'ın raporu BM Güvenlik Konseyi'ne sunup sunmayacağının sorulması üzerine ise, buna Genel Sekreterin karar vereceğini söyledi. Genel Sekreter Ban, başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer'ın, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı, İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den emekli büyükelçi Özdem Sanberk'in yer aldığı soruşturma komisyonunu 2 Ağustos 2010 tarihinde kurmuştu. Türkiye, soruşturma komisyonuna kendi raporunu 1 Eylül 2010'da sunarken geçen yıl Kasım ayında BM Soruşturma Komisyonuna rapor sunması gereken İsrail ise kendi ulusal soruşturmasının tamamlanmadığı gerekçesiyle düne kadar Komisyona hiçbir rapor sunmamıştı. BM Sözcülüğü geçen hafta yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın İsrail tarafının halen raporunu sunmaması üzerine durumdan hayal kırıklığı duyduğunu bildirmişti. Bu arada BM kulislerinde, BM Soruşturma Komisyonunun raporunu Genel Sekretere Şubat ayında sunmasının pek mümkün olmadığı konuşuluyor.