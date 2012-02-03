-BM: Somali'de kuraklık bitti NAYROBİ (A.A) - 03.02.2012 - Somali'de kuraklığın bittiği ancak koşulların hala hassas olduğu bildirildi. BM'den yapılan açıklamada, yağmurların ardından özel hasat yapılması ve yardım kuruluşlarının gönderdiği gıda malzemeleri sayesinde kuraklığın bittiği, ancak koşulların hassas olduğu ve durumun kötüleşebileceği uyarısı yapıldı. BM, hala 2,3 milyon insanın gıda krizi yaşadığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti. Bu rakamın Somali'nin yüzde 31'ini temsil ettiği belirtildi. BM, Temmuz ayında yağmurların ardından Somali'de kuraklık ilan etmişti. Yüz binlerce Somalili, Kenya, Etiyopya'daki mülteci kamplarına ve Somali'nin başkenti Mogadişu'ya yiyecek bulmak için gitmişti. Somali'deki Eşşebab örgütünün, kontrollerindeki bölgeye sadece birkaç yardım kuruluşunun girmesine izin vermesi nedeniyle ülkedeki kuraklık koşulları daha kötü hale gelmişti.