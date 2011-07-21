BM Somali'de 'kıtlık' ilan etti

T24 - Birleşmiş Milletler, Afrika'nın doğusunu etkileyen kuraklıktan ağır etkilenen Somali'nin bazı bölgelerinde "kıtlık" yaşandığını resmen ilan etti.







Örgüt, tüm yardım çabalarına rağmen Bakool ve Aşağı Shabele bölgelerindeki koşulların, kuraklık, yoksulluk ve çatışmaların da etkisiyle resmen "kıtlık" ilan etmeyi gerekli kıldığını belirtti.

Çocukların yüzde 30'unun yetersiz beslenmesi ve günde her 10 bin çocuktan dördünün ya da 10 bin yetişkinden ikisinin hayatını kaybetmesi, nüfusun günde 2100 kaloriden az besleniyor olması kıtlık ilanı için kriter olarak kabul ediliyor.

Afrika'nın doğusunda son 50 yılın en ağır kuraklığından 10 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. BM, Somali'de 3 milyon 700 bin kişinin yani nüfusun yaklaşık yarısının sıkıntı içinde olduğu, bunun 2 milyon 800 bininin de kuraklığın en şiddetli görüldüğü güney kesimlerde yaşadığını duyurdu. Çaresiz durumdaki onbinlerce Somalili, komşu ülkeler Kenya ve Etiyopya'ya kaçmaya çalışıyor.

BBC muhabiri Andrew Harding, duygusal bir anlam içeren "kıtlık" ifadesinin yardım örgütleri tarafından nadiren ve dikkatli bir şekilde kullanıldığını söylüyor.

Bölgede son olarak 19 yıl önce kıtlık ilan edilmişti. 1992 yılındaki iç savaşta yaşanan kıtlık sırasında 200 bin kişi ölmüştü ancak bu sefer, çok daha fazla can kaybının söz konusu olabileceği belirtiliyor. Kuraklığın daha önceki yıllara oranlara bu kadar sert geçmesinin en önemli nedeni çiftlik hayvanlarının ölümü.

Somali halkının çoğu göçebe ve hayvancılık yapıyor. Öte yandan, BM ve ABD yardım örgütlerinin çalışanlarını gönderebilmek için Somali'deki silahlı gruplardan daha fazla güvenlik garantisi istediklerini açıkladı.

Somali'nin güneyi ve iç kesimlerini kontrol altında tutan El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü, 2009 yılında yabancı yardım gruplarının bölgeye girişine yasak getirmişti. Örgütün bu yasağı hafiflettiği bildiriliyor.

1,5 milyon kişiye gıda sağlamaya çalışan BM Gıda Programı, henüz erişemediği yerlerde bir milyon kişinin bulunduğunu tahmin ediyor. ABD'nin Afrika'dan sorumlu dışişleri bakan yardımcısı Johnnie Carson, "el Şebab tavrını gerçekten değiştirdi mi yoksa yardımlara bir tür vergi mi getirecek, onu tespit etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.





