BM Sırbistan ve Kosova'yı doğrudan görüşmeye çağırdı

T24- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, haftalar süren yoğun müzakerelerin ardından, Sırbistan ile Kosova'ya diyalog çağrısı yapan bir kararı oybirliğiyle onayladı.



BM kararı, Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesi ardından tarafların doğrudan görüşmelere başlamasının yolunu açıyor.



Genel Kurul bu kararıyla, Sırbistan'ın eskiden kendisine bağlı olan Kosova'nın statüsünün yeniden gözden geçirilmesi talebini de reddetmiş oldu.



Önceleri Kosova'nın bağımsızlığını kesin olark reddeden Belgrad, bu tavrın Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliğini zora sokacağı açıklamaları üzerine tutumunu yumuşatmıştı.



Belgrad'daki BBC muhabiri Mark Lowen'ın haberine göre, BM kararı, Sırbistan'ın Kosova'nın bağımsızlığına karşı diplomatik çabalarına son verdiği anlamına geliyor.





100 ülke şartı

BM'de lobi yapan Sırbistan, özellikle Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Rusya, Çin ve İspanya'dan destek bekliyordu.

Kosova'yı şimdiye kadar 69 ülke tanıdı.

Ancak devlet statüsünün onaylanması için 100 Birleşmiş Milletler üyesinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Kosova Dışişleri Bakanı Adalet Divanı kararının ardından 10'dan fazla ülkenin kendisine şahsen tanıma sözü verdiğini dile getirdi.

Ancak Sırbistan'ın karşı kampanyasından kaçınmak için bu ülkelerin isimlerini açıklamadı.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın bir buçuk ay kadar önce aldığı, Kosova'nın tek taraflı bağımsızlık ilanın uluslararası hukuku ihlal etmediği yönündeki kararı konuya ilişkin tartışmalarda kilit önemde bir dönüm noktası oldu.

Kosova 2008'in başlarında bağımsızlığını ilan etmiş, Sırbistan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı başvuru üzerine konu, Uluslararası Adalet Divanı'na intikal etmişti.