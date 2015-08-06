2015 yılında 224 bin sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçti



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verdiği bilgilere göre, 224 bin sığınmacının 124 bini ocak ile haziran ayları arasında Yunanistan'a gitti. İtalya'ya giden sığınmacıların sayısı ise 98 bine ulaştı.

BM kuruluşu, söz konusu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 100 olarak tespit edildiğini duyurdu. Ancak Libya açıklarında dün gece batan gemideki kurbanların bu sayı içine dahil edilmediği belirtildi.

Çarşamba akşamı Libya açııklarında 600 sığınmacı taşıyan bir teknenin batması sonucu 370 kişi kurtarılmış, 25 kişinin ise cesedi denizden çıkartılmıştı. Ancak güvertede yüzlerce kişinin daha olmasından korkuluyor.