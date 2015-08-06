T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

2015 yılında 224 bin sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçti

Birlemiş Milletler, bu yolculukta hayatını kaybeden sığınmacı sayısının ise 2 bin 100 olduğunu açıkladı

06 Ağustos 2015 22:28


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verdiği bilgilere göre, 224 bin sığınmacının 124 bini ocak ile haziran ayları arasında Yunanistan'a gitti. İtalya'ya giden sığınmacıların sayısı ise 98 bine ulaştı.

BM kuruluşu, söz konusu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 100 olarak tespit edildiğini duyurdu. Ancak Libya açıklarında dün gece batan gemideki kurbanların bu sayı içine dahil edilmediği belirtildi.

Çarşamba akşamı Libya açııklarında 600 sığınmacı taşıyan bir teknenin batması sonucu 370 kişi kurtarılmış, 25 kişinin ise cesedi denizden çıkartılmıştı. Ancak güvertede yüzlerce kişinin daha olmasından korkuluyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Birlemiş MilletlerAkdenizAvrupaBirleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliğiYunanistanLibyaDeutsche Welle Türkçe AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24