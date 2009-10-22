BM: Sığınma talepleri yüzde 10 arttı

Gelişmiş ülkelerde sığınma talebinde bulunanların sayısının yılın ilk 6 ayında yüzde 10 arttığı bildirildi.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-haziran döneminde toplam 185 bin sığınma talebinde bulunulduğunu, bu taleplerin özellikle Afganistan ve Somali gibi ülkelerde güvenlik durumunun bozulması nedeniyle arttığı belirtildi.



Gelişmiş 40 kadar ülkede yaklaşık 12 bin Afgan ile 11 bin Somalilinin sığınma talebinde bulunduğu ancak yurt dışında "umut arayanların" en fazla 4. kez, Iraklılar olduğu kaydedildi. Bu dönemde sığınma talebinde bulunan Iraklıların sayısının 13 bin 200 olduğu açıklandı.



Taleplerin yüzde 75'inin Avrupa için bulunulduğunun, Avrupa'yı ABD, Fransa ve Kanada'nın izlediğinin belirtildiği açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Başkanı Antonio Guterres, bu rakamların, bazı bölgelerdeki şiddet ve istikrarsızlığın kişileri, evlerinden kaçarak daha güvenli ülkelere sığınmaya ittiğine dikkati çekti.



Gutterres, ülkelerin uluslararası yasal bir korunmaya ihtiyacı olan kişilere kapılarını açık tutmasının gerekli olduğunu ifade etti.