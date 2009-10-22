T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: Sığınma talepleri yüzde 10 arttı

Gelişmiş ülkelerde sığınma talebinde bulunanların sayısının yılın ilk 6 ayında yüzde 10 arttığı bildirildi.

22 Ekim 2009 03:00

Gelişmiş ülkelerde sığınma talebinde bulunanların sayısının yılın ilk 6 ayında yüzde 10 arttığı bildirildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-haziran döneminde toplam 185 bin sığınma talebinde bulunulduğunu, bu taleplerin özellikle Afganistan ve Somali gibi ülkelerde güvenlik durumunun bozulması nedeniyle arttığı belirtildi.

Gelişmiş 40 kadar ülkede yaklaşık 12 bin Afgan ile 11 bin Somalilinin sığınma talebinde bulunduğu ancak yurt dışında "umut arayanların" en fazla 4. kez, Iraklılar olduğu kaydedildi. Bu dönemde sığınma talebinde bulunan Iraklıların sayısının 13 bin 200 olduğu açıklandı.

Taleplerin yüzde 75'inin Avrupa için bulunulduğunun, Avrupa'yı ABD, Fransa ve Kanada'nın izlediğinin belirtildiği açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Başkanı Antonio Guterres, bu rakamların, bazı bölgelerdeki şiddet ve istikrarsızlığın kişileri, evlerinden kaçarak daha güvenli ülkelere sığınmaya ittiğine dikkati çekti.

Gutterres, ülkelerin uluslararası yasal bir korunmaya ihtiyacı olan kişilere kapılarını açık tutmasının gerekli olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24