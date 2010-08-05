-BM: SELDEN 4 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ CENEVRE (A.A) - 05.08.2010 - Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'da son 80 yıldır kaydedilen en korkunç sel felaketinin şimdiye kadar 4 milyondan fazla insanı etkilediğini açıkladı. BM'nin Pakistan'daki İnsani İşler Koordinasyon Bürosunun Başkanı Manuel Bessler yaptığı açıklamada, ülkede muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarından 4 milyondan fazla kişinin etkilendiğini belirtti. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya bulunduklarını kaydeden Bessler, muson yağmurları sezonunun genel olarak ağustos sonunda bitmesinden dolayı, durumun daha ağırlaşmasından endişe duyduğunu sözlerine ekledi.