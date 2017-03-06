BM Savaş Suçları Mahkemesi Türkiye'yi Güvenlik Konseyi'ne şikayet edecek

Ruanda Soykırımı davalarına bakan Birleşmiş Milletler'e bağlı mahkemenin önde gelen bir yetkilisi, Türkiye'yi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan hakim Aydın Sefa Akay'ı serbest bırakmayı reddederek uluslararası yükümlülüklerini ihlâl ettiği gerekçesiyle,BM Güvenlik Konseyi'ne bildireceğini söyledi.

Ruanda ve eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçlarına bakan Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması'nın (MICT) başkanı Theodor Meron, bugün New York'ta yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki yargıç Aydın Sefa Akay'ın tutukluluğunun, Ruanda ile ilgili davaları tamamen felce uğrattığını bildirdi.

Ocak ayında Uluslararası Ceza Mahkemeleri Türkiye'ye, yargıç Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğunu hatırlatarak, serbest bırakılması ve hakkındaki yasal işlemlerin durdurulması için 14 Şubat'a kadar süre verdiğini açıklamıştı.

Yazılı açıklamasında Meron, Türkiye'nin henüz kendisine verilen talimatı yerine getirmediğini belirterek, "Bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bildirilecek" diyor.

Bu bildirim karşısında Güvenlik Konseyi'nin bir adım atıp atmayacağı, atacaksa bunun ne tür bir adım olabileceği ise belli değil.

Yargıç Akay, Temmuz ayında, Ruanda Soykırımı ile ilgili bir temyiz başvurusunu değerlendirecek beş kişilik mahkeme heyetine atanmıştı.

Heyetin, soykırımdaki sorumluluğu gerekçesiyle 2012'de hüküm giymiş Ruanda'lı eski bir bakan olan Augustin Ngirabatware'nin itirazını ele alması bekleniyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) başkanı Meron, 21 Eylül tarihinde gözaltına alınan Türk vatandaşı hakim Akay'ın o sırada diplomatik dokunulmazlığı olduğunu, dolayısıyla tutuklanamayacağını bildirmişti.

Meron ayrıca, yargıcın ne koşullarda tutulduğunu görmek üzere kendisini ziyaret etmek için Ankara'dan izin de istemişti.

Talepte, devletlerin MICT'in taleplerine uyması gerektiğini açıklayan BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunulmuştu.

Bugünkü açıklamasında MICT başkanı Meron, Türkiye'nin şu ana kadar bu konuda BM ile hiç bir resmi temas kurmadığını ve böylelikle uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi.

Yargıç Akay'ın derhal serbest bırakılması çağrısını yineleyen Meron, BM kurumlarının işlerini yapabilmelerinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte tutuklanan onbinlerce devlet memurundan biri olan Aydın Sefa Akay, uluslararası mahkemeye Türkiye tarafından yargıç olarak önerilmişti.