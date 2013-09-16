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BM: Şam'da 'sarin gazı' kullanıldı

Birleşmiş Milletler denetçilerinin hazırladığı Suriye raporunda Şam'da 21 Ağustos'ta 1500'den fazla insanın öldürüldüğü saldırıda sarin gazı kullanıldığı belirtildi

16 Eylül 2013 20:32

Birleşmiş Milletler denetçilerinin hazırladığı rapor, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a ulaştı.

Raporda, Suriye'nin başkenti Şam'da 21 Ağustos'ta 1500'den fazla insanın öldürüldüğü saldırıda sarin gazı kullanıldığı belirtildi.

BM'nin raporunda denetçiler, "bölgeden topladıkları çevresel, kimyasal ve medikal numunelerin, 21 Ağustos'ta Şam'ın Guta bölgesinde sinir gazı sarin içeren roketlerin kullanıldığına ilişkin açık ve ikna edici kanıt sağladığı" belirtildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre BM denetçilerinin hazırladığı raporun ilk sayfasında, sarin gazı kullanıldığını gösteren bir fotoğrafa da yer veriliyor.

Fotoğrafın bugün geç saatlerde yayınlanması bekleniyor.

BM raporda kimyasal silahların, Şam'daki saldırıda kim tarafından kullanıldığına dair detay olup olmadığı bilinmiyor.

BM Genel Sekreteri Ban'ın Suriye raporunu bugün BM Güvenlik Konseyi'ne sunması bekleniyor.

 

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