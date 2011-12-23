-BM, Rusya'nın soruşturma talebini reddetti BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.12.2011 - Libya'da NATO hava saldırıları sonucu meydana gelen sivil ölümlerin soruşturulmasını isteyen Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerini ikna edemedi. Güvenlik Konseyi'nin Libya konulu toplantısında, Konsey'in dönem başkanı Rusya'nın, NATO hava saldırıları sonucundaki sivil ölümlerin soruşturulması için yeni bir araştırma heyetinin kurulmasını istediği, ancak başta Batılı ülkeler olmak üzere diğer üyelerinin bu konuda onayını alamadığı öğrenildi. Konsey'in Batılı ülkeleri, Libya'daki sivil ölümleri hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hem de BM İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız heyetlerinin soruşturduğunu belirterek yeni bir soruşturma daha yapılmasına sıcak bakmadı. Fransa'nın ve ABD'nin BM Daimi Temsilcileri Gerard Araud ve Susan Rice, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, Rusya'yı Konsey'in dikkatini Suriye'den başka tarafa yöneltmek için bu tür ''ucuz taktiklere'' başvurmakla suçladı. Bu arada, BM'nin Libya Temsilcisi Ian Martin, aynı toplantıda yaptığı konuşmada, Libya'nın elinde uranyum olduğunu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yetkililerinin Libya'daki nükleer tesislerde ay içinde yaptıkları incelemeler sonucunda bu tesislerde bulunan 6 bin 400 varillik uranyum oksitin (sarı pasta adıyla da biliniyor) uzun dönemli saklanması için yeterince güvenli olmadığını söylediklerini bildirdi. UAEK yetkililerinin Libya'nın elindeki uranyumu satıp devretmesinin yararlı olacağını rapor ettiklerini de söyleyen Martin, Libya'daki uranyum oksitin yüksek radyoaktif düzeyde olmadığını ve acil çözülmesi gereken riskli bir durumun sözkonusu olmadığını da sözlerine ekledi.