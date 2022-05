BM Rusya’yı İnsan Hakları Konseyi’nden çıkardı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini 24’e karşı 93 oyla iptal etti.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yaklaşık altı hafta önce Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini iptal etti. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin ortak imzası ile Genel Kurul'a getirilen karar tasarısının oylamasında, Rusya'nın ihracı yönünde 93 oy çıkarken, 24 ülke karşı oy kullandı. 58 ülke ise çekimser kaldı. Böylece, kararın çıkması için gerekli olan üçte ikilik çoğunluk, çekimser oylar sayılmadığı için sağlanmış oldu. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu G7 ülkeleri, oylamadan önce yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmasının zamanının geldiğine inanıyoruz" demişti. Bu kararın ardından üyeliği, her ne kadar Konsey'deki görev süresinin sonuna dek devam edecek olsa da Rusya, bu üyeliğin getirdiği haklardan yararlanamayacak. Örneğin Rusya'nın temsilcisi bundan böyle gözlemci olarak dahi İnsan Hakları Konseyi'nin oturumlarına iştirak edemeyecek. BM İnsan Hakları Konseyi 2006 yılında BM İnsan Hakları Komisyonu'nun halefi olarak kurulmuştu. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde olan Konsey, Genel Kurul'a bağlı bir alt organ olarak görev yapıyor. Her biri üç yıllığına seçilen 47 üyesi bulunan İnsan Hakları Konseyi'ne Rusya, son olarak 2020 yılında yeniden seçilmişti. Rusya: Karar yasa dışı ve siyasi Konsey üyeliği iptal edilen Rusya ise söz konusu kararın "yasa dışı bir biçimde siyasi motivasyonla" alındığını ifade etti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada kararın kendileri açısından üzücü olduğunu ancak Rusya'nın ulusal çıkarlarını, "her türlü yasal araçla korumaya devam edeceğini" dile getirdi. Peskov açıklamasında Ukrayna'da ölen Rus askerleriyle ilgili de konuştu. Ukrayna savaşında kayıplarının çok olduğunu ve bunun kendileri için, "büyük bir trajedi" anlamına geldiğini belirten Peskov, "Mariupol ulusalcı taburlardan temizleniyor. Er ya da geç bunun tamamlanacağını umuyoruz" söyleminde bulundu. Buça kentindeki katliam görüntülerine de değinen Dimitri Peskov, bunun "İyi sahnelenmiş bir suçlama" olduğunu ve oradaki cesetlerin Rus ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından yerleştirildiğini iddia ederek, "Her gün karşı karşıya olduğumuz üzere hilekarlıklar ve yalanlar döneminde yaşıyoruz" dedi. dpa,AFP / ET,BK