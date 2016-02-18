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Dünya

BM Rusya temsilcisi: Türkiye IŞİD militanlarını Rusya'ya göndermek üzere eğitiyor olabilir

Çurkin, aralarında Rusya ve Azerbaycan vatandaşları da olan IŞİD'lilerin adlarını sıraladı

18 Şubat 2016 11:58

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, Türkiye'nin radikal İslamcı terör örgütü IŞİD militanlarını Rusya'ya göndermek üzere eğitiyor olabileceğini açıkladı.

Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik'in haberine göre, Çurkin'in BM'ye gönderdiği mektupta, "Alınan bilgiye göre, IŞİD temsilcileri, Türk istihbarat servislerinin yardımıyla Antalya şehrinde kurduğu bir ağla, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden Türkiye'ye gelen kişileri Suriye'deki çatışmaya ve Rusya'ya olası transferi üzere örgüte kaydediyor" denildi.

Çurkin, aralarında Rusya ve Azerbaycan vatandaşları olan söz konusu IŞİD temsilcilerinin adlarını da sıraladı.

Çurkin'e göre, Antalya'da faaliyet gösteren grubun başında Tataristan doğumlu Abdül Baris lakaplı Ruslan Haybullov'un bulunuyor.

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