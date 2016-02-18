BM Rusya temsilcisi: Rusya ve Türkiye arasında çatışma olmayacağını ümit ediyorum

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, Suriye'deki krize ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye'deki kriz 3. dünya savaşına yol açmayacak" dedi. Çurkin, "Rusya ile Türkiye arasında bir çatışma olmayacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sptunik'in haberine göre, Çurkin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması açısından Kürtlerin Cenevre'de Suriyeli taraflar arasında yapılacak müzakerelere katılımının önemli olduğunu vurguladı.

Rus diplomat, "Ocak ayındaki müzakereler öncesinde Kürtlerin masaya dahil edilmesi için ısrarcı olduk. Çünkü onlar olmadan Suriye'nin geleceğini konuşmak imkansız. Ancak Türkiye buna karşı çıktı ve bu tamamen mantıksızdı" dedi.

"Eğer Türkiye, Kürtlerin Suriye'de kalmasını ve kendi devletlerini kurmayı düşünmemelerini istiyorsa, o halde Ankara Kürtleri Cenevre'ye davet etmeli" diye devam eden Çurkin, "Ancak Türkler bunu engelledi ve şimdi Suriyeli Kürtlerin ortak toprak elde etmek için savaşmasından ve Türkiye'deki Kürtlerle işbirliğine gidecek olmasından çok büyük rahatsızlık duyuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çurkin, Rusya ve Türkiye arasında kapsamlı bir çatışma yaşanmamasını umduğunu ifade etti.

Bu arada Çurkin, Moskova'nın muhtemel bir Kürt devleti kurulmasına nasıl yaklaştığını yorumladı. Rus diplomat, "Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bununla birlikte Kürtlere de saygı duyuyoruz. Kürtler, Irak'ta 'kendi bölgesini' elde etmiş durumda. Muhtemelen ülkenin geri kalan bölgelerinden daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Yani, biz Kürtlerin bazı isteklerini elde etmelerinden yanayız. Ancak bu, ülkelerin parçalanmasına yol açmamalı. Aksi halde mevcut krizler daha da derinleşebilir" diye konuştu.

Vitaliy Çurkin, Suriye krizinin yeni dünya savaşının başlangıcı olup olmayacağı sorusuna, "Umarım olmaz. Gelişmenin Rusya, ABD, NATO ve diğerleri arasında bir küresel çatışma, üçüncü dünya savaşı yönünde olduğunu sanmıyorum" yanıtını verdi.

Suriye'deki savaşın bir 5 yıl daha devam edemeyeceğini kaydeden Rus diplomat, "Suriye, dağılma eşeğinde. Hatta tüm Suriye halkı için felaket söz konusu" dedi.

Suriye hükümetinin ateşkesi kabul etmemesi durumunda çatışmanın uzayacağını ifade eden Daimi Temsilci, "Suriye ordusu şimdi muhtemelen Halep'i alacak. Ancak ateşkesi reddetmeleri, zafere elde edilinceye kadar savaşmayı seçmeleri durumunda bu çatışma daha çok uzun zaman sürecek. Bunu hayal etmek bile korkutucu. Bu benim kişisel fikrim. Devlet Başkanı Esad'ın açıklamasını televizyondan duydum. Bu açıklama elbette Rusya'nın diplomatik çabalarıyla çelişiyor. Ancak bu tür açıklamalara büyük önem verilmemeli, dramatize edilmemeli. Şam'ın sonuç olarak yapacaklarına bakmalı. Rusya bu krizde siyasi, diplomatik ve askeri anlamda çok çaba harcadı. Bu nedenle Beşar Esad'ın da uygun tepki vermesini isterdik" ifadelerini kullandı.

Suriye hükümetinin, krizin çözümünde Rusya'nın liderliğini izlemesi durumunda, bu krizden onuruyla çıkacağını söyleyen Çurkin, "Ancak eğer bir şekilde yoldan saparlarsa, bu yine de benim kişisel görüşüm olacak, çok zor durum oluşabilir. Onlar da çok zor duruma girerler. Zira Suriye ordusunun imkanları ne olursa olsun sadece Rusya'nın etkili hava operasyonu sayesinde muhalifleri Şam'dan uzaklaştırabildiler" yorumunda bulundu.

Suriye'de uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasını konuşmak için artık geç olduğunu kaydeden Rus diplomat, "Herkesin uçup bombaladığı bu aşamada uçuşa yasak bölgeyi konuşmak mümkün değil" dedi.