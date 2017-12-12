BM, Rusya ekonomisinde büyüme bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Aralık (DHA) - Birleşmiş Milletler uzmanları, 2018 yılında Rusya ekonomisinin yüzde 1.9 büyümesini, enflasyonun Rusya Merkez Bankasının hedefi olan yüzde dördünü aşarak yüzde 4.4’e çıkmasını bekliyorlar.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Departmanı tarafından hazırlanan ”Dünyadaki ekonomik durum ve perspektifleri” adlı rapora göre 2018 yılında Rusya’nın ekonomisinde yüzde 1.9 artış, enflasyonun da yüzde 4.4 olması bekleniyor.

Aynı zamanda yapılan tahminlere göre 2017 yılında Rusya’nın GSYH’sı yüzde 1.8, 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 1.9 oranında yükselecek.