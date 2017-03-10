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BM raporundan: Türkiye'nin güneydoğusunda 2 bin kişi hayatını kaybetti, 500 bin kişi yerinden edildi

Rapor, Temmuz 2015 ile Aralık 2016 arasını kapsıyor

10 Mart 2017 15:56

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi yetkilileri tarafından hazırlanan rapora göre, Temmuz 2015 - Aralık 2016 tarihleri arasında Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde yaşanan olaylarda 2 bin kişi hayatını kaybetti.

BBC World'ün aktardığı raporda, 500 bin kişinin yerlerinden edildiği ifade edildi. Türkiye ile PKK arasındaki ateşkesin 2015'te bozulduğu hatırlatılan raporda, hak ihlallerinin büyük bir bölümünün sokağa çıkma yasakları süresinde gerçekleştiği belirtildi. Raporda ayrıca, PKK saldırılarında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bildirildi.

BM raporunda, hükümete, iddia edilen ölümler ve diğer ihlallerle ilgili soruşturma açması çağrısı yapıldı.

Raporda, BM'den denetçilerin bir yıl süren çabalarına karşın Kürtlerin ağırlıkta olduğu Güneydoğu kentlerine giremedikleri vurgulandı.

Bölgede yaşayanların tanıklıkları ile uydu görüntülerine yer verilen raporda, "ağır silahlarla meskun mahallerin büyük yıkıma uğratıldığı" bildirildi.

Rapora göre, çoğunluğu Kürtlerden oluşan 500 bine yakın kişi de operasyonlar nedeniyle evlerinden edildi.

Bölgede yaşayanların tanıklıkları ile uydu görüntülerine yer verilen raporda, "ağır silahlarla meskun mahallerin büyük yıkıma uğratıldığı" bildirildi.

 

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