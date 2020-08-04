BM raporundan: Kuzey Kore, balistik füzeleri için minyatür nükleer cihazlar geliştirmiş olabilir

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Birleşmiş Milletler için hazırlanan bir raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sürdürdüğü ve birçok ülkenin, Pyongyang'ın balistik füzelerine yerleştirebileceği minyatür nükleer cihazlar geliştirmiş olabileceğine inandığı belirtildi.

Reuters tarafından görülen gizli bir BM raporuna göre birçok ülke Kuzey Kore'nin son 6 ayda yaptığı nükleer testlerle nükleer programını ilerletmiş olabileceğini düşünüyor.

BM'nin yaptırım uyguladığı ülkeleri inceleyen bağımsız bir panel tarafından hazırlanan raporu pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

Rapora göre Kuzey Kore zenginleştirilmiş uranyum üretirken, deneysel bir hafif su reaktörü de inşa ediyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un geçen hafta yaptığı açıklamalarda, "Güvenilir ve koruyucu nükleer caydırıcılarımız sayesinde bu dünyada artık savaş olmayacak ve ülkemiz sonsuza kadar güvence altına alınacak" demişti.