BM raporundan: Bosna Hersek bölünebilir; çatışmalar tekrar başlayabilir

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Birleşmiş Milletler Bosna Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkenin bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve çatışmaların tekrar başlama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

The Guardian'ın gördüğü bir raporda Schmidt, Sırp ayrılıkçıların kendi ordularını tekrar kurma ve askeri güçleri ikiye bölme tehdidini hayata geçirmesi durumunda yeni bir savaşı önlemek için BM'nin ülkeye daha fazla barış gücü mensubu göndermesi gerekeceğini ifade etti.

Bosna Hersek'te şu anda Avrupa Birliği'nin 700 kişilik Eufor gücü bulunuyor. NATO'nun da başkent Saraybosna'da resmi bir merkezi var. Hem barış gücü hem de NATO merkezi bu yıl tekrar BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacak. Rusya, BM Bosna Yüksek Temsilcisi'nin yetkilerinin kaldırılmaması durumunda tasarıları engelleme tehdidinde bulunuyor.

Schmidt, ağustosta görevi devralmasından bu yana yazdığı ilk raporda, Bosna'nın savaş sonrası dönemin en büyük tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Boşnak Sırp lider Milorad Dodik, devlet kurumlarından ve ordudan ayrılıp, Sırp ordusunu tekrar kurabileceğini savunuyor. Dodik, bu durumda Boşnak güçlerin Bosna'nın Sırp yarısından çekilmesini isteyeceğini; Batı'nın müdahelesi durumunda da ''Sırpların kendilerine yardım edecek dostları olduğunu'' ifade etti. Dodik'in Rusya'dan bahsediyor olabileceği konuşuluyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilen raporda Schmidt, açıklamaların ülkeden ayrılmaya denk olduğunu ifade etti.