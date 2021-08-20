BM raporu: Taliban, ABD ve NATO güçleriyle çalışmış insanları tespit edip evlerine gidiyor

Birleşmiş Milletler’le bağlantılı tehdit değerlendirme danışmanlarının hazırladığı rapor, Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban’ın ABD ve NATO güçleriyle çalışmış insanların evlerine tek tek gitmeye başladığını aktardı.

Norveç Küresel Analizler Merkezi’nin hazırladığı rapor, ABD ve NATO güçleriyle çalışan kişilerin tespit edilmeye başladığını ve Taliban’ın Kabil Havalimanı’na giden insanların kimlik taramasını yaptığını belirtti.

Norveç Küresel Analizler Merkezi Direktörü Christian Nellemann “Teslim olmak istemeyenlerin ailelerini hedef alıyorlar, aileleri ‘şeriat yasasına göre’ yargılıyor ve cezalandırıyorlar” dedi.

Nellemann, daha önce NATO ve ABD güçleriyle çalışmış kişiler ve ailelerinin işkence ve infazla karşılaşabileceği konusunda uyardı.