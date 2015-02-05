BM Raporu: IŞİD zihinsel engelli çocukları intihar bombacısı yapıyor

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, IŞİD’in kaçırdığı çocukları seks kölesi olarak sattığını, işkence ettiğini, bir kısmının da çarmıha gerilerek, diri diri gömülerek ya da kafaları kesilerek öldürdüğünü belirtti.



1998′den bu yana ilk kez Irak’ta çocuk haklarının durumunu inceleyen komitenin hazırladığı rapora göre, dini ve etnik azınlıklardan çocuklar daha da zor durumda. Ancak rapor “Çocuk istismarı mezhep tanımıyor” çıkarımında bulunuyor.

'Çocuklara etiket konup, pazarlarda köle olarak satılıyor'

BBC'nin haberine göre, 18 bağımsız uzmandan oluşan komitenin sözcüsü Renate Winter, Reuters haber ajansına, “Çocukların, özellikle de zihinsel engelli olanların intihar bombacısı olarak kullanıldığına dair duyumlar aldık. Bu çocuklar büyük olasılıkla ne yaptıklarının farkında bile değil” dedi.



Çocukların çok küçük yaşta, yaklaşık sekiz yaşında veya bu yaşın altında asker olarak eğitildiklerini gösteren bir video bulunduğunu anlatan Winter, “IŞİD’in güçlü olduğu birçok yerde azınlık çocukları kaçırılıyor, üzerlerine fiyat etiketi konulup pazarlarda köle olarak satılıyor” diye konuştu.

Çocuklar sistematik olarak öldürülüyor

Winter, özellikle Ezidi ve Hıristiyan çocukların bu muameleye maruz kaldığını, ancak kurbanlar arasında Şii ve Sünnilerin de bulunduğunu belirtti.



BM komitesinin raporunda, çocukların sistematik olarak öldürülmesi kınanıyor ve IŞİD’e karşı düzenlenen hava saldırılarında ve Irak hükümet güçlerinin bombardımanında da çok sayıda çocuğun öldüğüne ya da yaralandığına dikkat çekiliyor.

Namus cinayetleri 11 yaşına kadar indi

Raporu hazırlayan uzmanlar, Irak’tan çocukları kurtarmak için gerekli önlemleri almasını istedi.



Ancak küçük yaşta çocukların kontrol noktalarında görevlendirilmeleri ve terör bağlantılı suçlardan gözaltında tutulan çocukların durumu gibi IŞİD’den kaynaklanmayan sorunlara da çözüm çağrısında bulunuldu. Ayrıca namus cinayetleri ve yaşları bazen 11′e kadar inen küçük kızların muta nikahıyla evlendirilmesi kınandı.